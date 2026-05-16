Три человека пострадали при взрыве на заправке в Пятигорске во время разгрузки газовоза

В Пятигорске на улице Ермолова произошёл взрыв на территории автозаправочной станции, в результате которого пострадали три человека. По предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили два сотрудника заправочного комплекса и один клиент, находившийся поблизости в момент чрезвычайного происшествия. Всем пострадавшим в настоящее время оказывают помощь медики. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, и врачи продолжают бороться за его жизнь.

Как сообщает телеграм-канал «Baza», глава города Пятигорска Ворошилов оперативно проинформировал население о причинах инцидента, опровергнув появившиеся в социальных сетях слухи о возможной атаке беспилотного летательного аппарата. По его словам, происшествие на улице Ермолова носит исключительно техногенный характер и не имеет никакого отношения к каким-либо внешним воздействиям. Взрыв прогремел непосредственно в момент осуществления технологической операции по разгрузке газовоза, прибывшего для пополнения запасов топлива на станции.

Согласно предварительным данным, озвученным представителями оперативных служб, работающих на месте трагедии, наиболее вероятной причиной взрыва стало грубое нарушение правил техники безопасности при проведении работ с легковоспламеняющимися веществами. Какие именно пункты регламентов были проигнорированы персоналом или водителем газовоза, предстоит выяснить в ходе начавшегося расследования. Специалистам также предстоит дать оценку техническому состоянию оборудования, задействованного при сливе газа.

В настоящий момент над станцией продолжает подниматься столб густого чёрного дыма. На месте происшествия сосредоточены значительные силы экстренных служб: пожарные расчёты борются с пламенем, пытаясь не допустить его распространения на соседние постройки и транспортные средства, сотрудники полиции оцепили прилегающую территорию, а бригады скорой помощи продолжают оказывать помощь пострадавшим. Проводится эвакуация людей из близлежащих зданий. Ситуация находится под контролем оперативного штаба.