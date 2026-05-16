В Воронеже женщина на «Фольксвагене» врезалась в грузовик и попала в больницу

В Воронеже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей, в результате которого пострадал один человек. На проспекте Патриотов в районе дома номер сорок семь «А» 39-летняя местная жительница, управлявшая «Фольксваген Поло», двигалась в потоке попутного транспорта. По предварительным данным, женщина не выдержала безопасную дистанцию до движущегося впереди грузового «Мерседес», за рулём которого находился 29-летний водитель.

Как сообщает пресс-служба МВД Воронежской области, в момент, когда водитель грузовика приступил к выполнению манёвра поворота налево, легковой автомобиль оказался в непосредственной близости от его кормовой части. Не имея технической возможности затормозить или уклониться от столкновения, «Фольксваген Поло» врезался в грузовой «Мерседес». Удар пришёлся в заднюю часть большегруза, в результате чего легковушка получила серьёзные механические повреждения, а находившаяся за её рулём женщина — травмы различной степени тяжести.

Прибывшая на место дорожно-транспортного происшествия бригада скорой медицинской помощи оперативно оказала пострадавшей всю необходимую первую помощь и приняла решение о её экстренной госпитализации. 39-летняя женщина была доставлена в ближайшее медицинское учреждение для проведения детального обследования, уточнения характера и степени тяжести полученных ею телесных повреждений, а также назначения соответствующего лечения.

По данному факту сотрудниками полиции в настоящий момент проводится всесторонняя проверка. Правоохранителям предстоит установить все детальные обстоятельства и точные причины произошедшего столкновения. По результатам проводимой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.