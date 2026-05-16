В Артеме контейнер с грузовика опрокинулся на «Субару Форестер», пострадал восьмилетний ребёнок

В городе Артеме Приморского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир. Информация об аварии поступила в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему, после чего на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля марки «ДонгФенг» двигался по улице Фрунзе, осуществляя перевозку гружёного контейнера.

Как сообщает пресс-служба МВД Приморского края, в момент совершения манёвра поворота направо на улицу 1-я Западная произошло нештатное смещение перевозимого груза, в результате чего многотонный контейнер опрокинулся с платформы грузовика. Падающий контейнер рухнул на легковой автомобиль «Субару Форестер», двигавшийся в непосредственной близости от грузовика. От полученного мощнейшего удара пострадавший кроссовер по инерции столкнулся с ещё одним транспортным средством — автомобилем «Тойота Спэйд», который также оказался в зоне происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил 8-летний пассажир автомобиля «Субару Форестер», находившийся в салоне в момент падения груза. Ребёнку была оперативно оказана первая помощь прибывшими на место медиками, после чего он был доставлен в медицинское учреждение для проведения детального обследования и назначения необходимого лечения.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят по данному факту всестороннюю проверку. Полицейские устанавливают все детальные обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют техническое состояние транспортного средства, надёжность крепления груза на платформе, а также изучают путевую документацию перевозчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.