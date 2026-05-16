Мошенники заработали свыше 10 миллионов рублей на продаже авто, ввезённых под видом запчастей

Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Противоправную деятельность троих злоумышленников выявили и задокументировали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД при оперативном содействии коллег из Омской таможни в результате проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба МВД Омской области, фигуранты разработали и внедрили сложную многоступенчатую схему незаконного обогащения. За границей они целенаправленно закупали подержанные автомобили 2008 и 2009 годов выпуска, после чего частично разбирали их, превращая целые машины в набор конструктивно предусмотренных запчастей. В таком виде транспортные средства переправлялись на территорию Российской Федерации, позволяя злоумышленникам полностью избежать уплаты обязательных таможенных сборов и платежей, установленных для ввоза полноценных автомобилей. Получаемая от этой махинации сверхприбыль становилась основной составляющей преступного дохода.

Затем автомобили вновь собирались в единое целое, а мошенники изготавливали комплекты поддельных документов, призванных замаскировать истинное происхождение транспортных средств и придать им видимость законно ввезённых и растаможенных машин. После этого транспортные средства выставлялись на продажу через специализированный интернет-сайт. Встречи с потенциальными покупателями обвиняемые назначали на парковках города Омска, где демонстрировали клиентам автомобили в собранном виде, предъявляли подложные документы и заключали фиктивные договоры купли-продажи. На сегодняшний день следствием установлено семь эпизодов их противоправной деятельности, а общая сумма причинённого ущерба превысила десять миллионов рублей. Все проданные машины у покупателей изъяты.

Для обеспечения конспирации и уклонения от возможного уголовного преследования организатор схемы заблаговременно поменял фамилию и избавился от мобильного телефона, однако это не помогло ему уйти от ответственности. По ходатайству следователя организатор и один из его активных подельников заключены под стражу. Третьему фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступной деятельности, а также возможных дополнительных эпизодов и иных соучастников.