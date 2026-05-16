В Новосибирске в столкновении с ГАЗ водитель легковушки погиб на месте

Как сообщает пресс-служба МВД Новосибирской области, в результате произошло столкновение транспортных средств, после которого «Субару Легаси» загорелся. 35-летний мужчина, находившийся за рулём японской иномарки, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ещё до прибытия экстренных служб.
Второй участник аварии, 53-летний водитель автомобиля ГАЗ, также получил телесные повреждения. Характер и степень тяжести полученных им травм в настоящий момент не уточняются медицинскими специалистами. Мужчина был экстренно доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.
На месте трагедии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проводимой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.