В Калининграде транспортная полиция сняла с поезда двух школьников-зацеперов 11 и 13 лет

Машинист электропоезда, следовавшего по маршруту Светлогорск-2 — Калининград-Южный, во время движения заметил в межвагонном пространстве двух несовершеннолетних нарушителей в межвагонном пространстве поезда. Сообщение о зацеперах было незамедлительно передано в дежурную часть транспортной полиции, и после остановки состава на станции Сельма юные экстремалы были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Нарушителями оказались ученики одной из местных школ в возрасте 11 и 13 лет.

Как сообщает пресс-служба МВД России, подростки проникли в межвагонное пространство на станции Чкаловск-Западный и преодолели в крайне опасном положении расстояние до следующей остановки. Свои действия школьники снимали на камеру мобильного телефона и выкладывали отснятый видеоматериал в тематическое сообщество в одном из популярных мессенджеров.

С задержанными несовершеннолетними нарушителями и их родителями транспортные полицейские провели обстоятельную профилактическую беседу. Стражи порядка детально разъяснили школьникам, чем именно грозит подобная экстремальная поездка в случае падения на рельсы или удара электрическим током, и к каким трагическим последствиям это может привести.

В отношении родителей юных зацеперов составлены административные протоколы по части первой статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Все собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер воздействия.