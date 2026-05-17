В Кисловодске водитель сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся

Водитель бросил сбитую на зебре школьницу и скрылся в ночь, автоинспекторы ищут беглеца

На улице 40 лет Октября в Кисловодске произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжёлыми последствиями. По предварительным данным, неустановленный водитель, управлявший легковым автомобилем марки «Тойота Камри», грубо нарушил правила дорожного движения. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, он не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходившему дорогу по зебре.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате наезда тяжелейшие травмы получила шестнадцатилетняя девушка-подросток, переходившая дорогу в установленном для этого месте. Прибывшая на место аварии бригада скорой медицинской помощи оценила состояние пострадавшей как критическое, и она была экстренно доставлена в реанимационное отделение городской больницы.

Сам виновник дорожно-транспортного происшествия вместо того чтобы остановиться, оказать первую помощь пострадавшей и вызвать экстренные службы, предпочёл скрыться с места аварии. Он бросил сбитую им девушку лежать на ночной дороге, цинично понадеявшись избежать ответственности за содеянное.

Сотрудниками Госавтоинспекции незамедлительно был объявлен план перехвата и организованы оперативно-разыскные мероприятия. Благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских разыскать брошенный нарушителем автомобиль удалось в кратчайшие сроки. В настоящий момент автоинспекторы активно проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности водителя, управлявшего данной «Тойотой Камри» в момент наезда на подростка. По факту ДТП проводится проверка.