В Краснодарском крае легковушка вылетела на пути перед поездом

На перегоне между станциями Динская и Пластуновская Северо-Кавказской железной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского поезда. Водитель автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожные пути непосредственно перед приближающимся пассажирским поездом, следовавшим по маршруту сообщением Адлер — Нижневартовск.

Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, машинист поезда, действуя строго по инструкции, незамедлительно применил все возможные средства экстренного торможения, пытаясь предотвратить трагедию или хотя бы минимизировать её последствия. Однако расстояние до внезапно появившегося на путях автомобиля было недостаточным, и избежать столкновения, несмотря на все предпринятые усилия, не удалось. Удар пришёлся в боковую часть легкового транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель легкового автомобиля и его пассажир, находившийся в салоне в момент столкновения. Характер и степень тяжести полученных ими травм в настоящий момент уточняются, к месту аварии направлены бригады скорой медицинской помощи. Члены локомотивной бригады и все пассажиры поезда номер 346, к счастью, за медицинской помощью не обращались и отделались лишь испугом. Схода подвижного состава с рельсов удалось избежать, ситуация находится под контролем.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы. В связи с инцидентом ожидается задержка в движении пригородного пассажирского поезда номер 6743, следующего по маршруту Кореновск — Краснодар.