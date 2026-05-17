В Петербурге две девочки попали под колёса авто на пешеходном переходе, обе госпитализированы

В Московском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьёзно пострадали двое несовершеннолетних пешеходов. 56-летний водитель, управлявший транспортным средством марки «Форд Транзит», двигался по улице Орджоникидзе со стороны Витебского проспекта. По предварительным данным, автомобилист совершил наезд на двух несовершеннолетних девушек, которые пересекали проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавшие школьницы начали переходить дорогу по зебре на запрещающий сигнал светофора. Выехавший в этот момент «Форд Транзит» не успел вовремя затормозить. Удар оказался достаточно сильным, и обе девочки получили серьёзные травмы.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи приняла решение об их экстренной госпитализации. Одна из несовершеннолетних девушек была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжёлом состоянии. Вторая пострадавшая также была госпитализирована, её состояние квалифицировано медиками как средней степени тяжести.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции в настоящий момент проводится всесторонняя проверка. По результатам проводимой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.