В Петербурге две девочки попали под колёса авто на пешеходном переходе, обе госпитализированы

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавшие школьницы начали переходить дорогу по зебре на запрещающий сигнал светофора. Выехавший в этот момент «Форд Транзит» не успел вовремя затормозить. Удар оказался достаточно сильным, и обе девочки получили серьёзные травмы.
Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи приняла решение об их экстренной госпитализации. Одна из несовершеннолетних девушек была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжёлом состоянии. Вторая пострадавшая также была госпитализирована, её состояние квалифицировано медиками как средней степени тяжести.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции в настоящий момент проводится всесторонняя проверка. По результатам проводимой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.