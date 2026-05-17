20-летний парень без прав разбил машину о дерево в Калининградской области, есть пострадавший

В посёлке Северный Багратионовского района Калининградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. 21-летний водитель, управлявший легковым автомобилем марки «Ауди», по неустановленной причине не справился с управлением транспортным средством. Машина съехала с проезжей части влево по ходу движения и на полной скорости врезалась в придорожное дерево.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, удар пришёлся в левую часть кузова автомобиля, в результате чего транспортное средство получило серьёзные механические повреждения. В салоне «Ауди» помимо водителя находился 17-летний пассажир. Он получил в результате столкновения с деревом различные телесные повреждения, характер и степень тяжести которых устанавливаются медицинскими специалистами. Информация о состоянии пострадавшего и самом водителей не уточняется.

В ходе первичного разбирательства сотрудниками полиции было установлено, что молодой человек, находившийся за рулём иномарки, не имел водительского удостоверения. Кто является собственником автомобиля и на каких основаниях бесправный водитель получил к нему доступ, предстоит выяснить в ходе проверки.

По данному факту сотрудниками полиции в настоящий момент проводится всесторонняя проверка. Правоохранители устанавливают все детальные обстоятельства и точные причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.