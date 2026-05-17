В Иркутской области 15-летний байкер на питбайке столкнулся с легковушкой и сломал руку

В посёлке Утулик Слюдянского района Прибайкалья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя мототехники. Водитель легкового автомобиля марки «HAVAL M6» двигался по переулку в направлении улицы 40 лет Победы. В этот момент на перекрёстке или при выезде с прилегающей территории произошло столкновение с питбайком «SHARMAX», за рулём которого находился пятнадцатилетний подросток.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, в результате столкновения несовершеннолетний водитель спортивного инвентаря получил телесные повреждения и был оперативно доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ближайшее медицинское учреждение. Врачи диагностировали у юного байкера перелом руки.

В ходе разбирательства инспекторы ДПС установили, что спортивный инвентарь, которому категорически не место на автомобильных дорогах общего пользования, юноше приобрели его собственные родители, по всей видимости, не осознавая всей степени опасности подобного подарка и не удосужившись разъяснить сыну правила безопасного поведения. По итогам проверки в отношении законных представителей несовершеннолетнего было составлено сразу два административных протокола. Первый — по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Второй протокол составлен по части третьей статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде крупного административного штрафа. Сама мототехника, на которой разъезжал подросток, с места происшествия эвакуирована и помещена на специализированную охраняемую стоянку до выяснения всех обстоятельств и принятия окончательного процессуального решения.