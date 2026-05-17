Один погиб, двое ранены: массовое ДТП с пожаром на трассе под Благовещенском

Как сообщает «РЕН ТВ «роезжавшие мимо на Toyota Mark II молодые люди решили оказать помощь владельцу сломавшейся иномарки и попытаться прикурить ему севший аккумулятор. Однако возникло непредвиденное затруднение: аккумуляторные батареи у машин располагались с разных сторон, и для того чтобы можно было дотянуться проводами, один из автомобилей пришлось развернуть. Этот опасный манёвр был выполнен в условиях недостаточной видимости и без должного обеспечения безопасности.
В этот критический момент в попутном направлении двигался ещё один легковой автомобиль — Toyota Nadia. Его водитель просто не имел технической возможности вовремя среагировать на внезапно возникшее прямо перед ним на проезжей части препятствие. Произошло неизбежное столкновение на высокой скорости, в результате которого автомобиль Toyota Mark II практически мгновенно охватило пламя. Водитель и пассажир этой машины получили серьёзные ранения и были госпитализированы.
Водитель автомобиля Toyota Nadia от полученных в результате столкновения и последующего пожара травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. На месте трагедии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все детальные обстоятельства. Проводится проверка.