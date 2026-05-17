В московской многоэтажке загорелся самокат на зарядке

В столичном районе Марьино произошёл пожар, причиной которого, по предварительным данным, стало возгорание стоявшего на зарядке электрического самоката. Инцидент случился в многоэтажном жилом доме на Луговом проезде. Очаг возгорания находился в одной из квартир, расположенных на седьмом этаже здания. В помещении в тот момент находились мужчина и его маленькая дочь, которые оказались отрезанными от выхода огнём и густым токсичным дымом.

Как сообщает телеграм-канал «Baza», прибывшие на место происшествия пожарные расчёты оперативно приступили к ликвидации возгорания, одновременно эвакуируя жильцов задымлённого подъезда. Медицинская помощь потребовалась хозяину горящей квартиры. Врачи диагностировали у мужчины ожоги нижних конечностей различной степени тяжести, после чего пострадавший был экстренно госпитализирован в одно из лечебных учреждений города. Его маленькая дочь, к счастью, серьёзных травм не получила, но была передана под наблюдение специалистов для оценки её состояния.

По свидетельствам очевидцев, хозяин горящей квартиры, несмотря на полученные ожоги и охватившую его квартиру панику, первым делом разбудил всех своих соседей по этажу и помог им оперативно покинуть задымлённое помещение, пока огонь не распространился на весь подъезд.

Напомним, что сезон проката самокатов и велосипедов в Москве в текущем году открыли на неделю раньше, с приходом в город климатической весны. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения, в столице организовано 350 медленных зон рядом с метро, МЦД, МЦК, парками и остановками наземного транспорта.