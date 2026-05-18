Легковушка провалилась в яму вместе с асфальтом в Волгодонске

Водитель повернул во двор как обычно, медленно и аккуратно объезжая припаркованные машины. И вдруг переднее правое колесо провалилось в пустоту — парковка превратилась в эпизод фильма-катастрофы.

Как сообщили очевидцы городском порталу «Ростов.ру», инцидент произошёл накануне на проспекте Строителей в Волгодонске Ростовской области. Легковой автомобиль угодил передним правым колесом в промоину, которая образовалась под недавно отремонтированным дорожным покрытием. Причина — сильный ливень, размывший грунт под асфальтом.

Водитель не заметил скрытую опасность. Попытки автомобилиста выбраться самостоятельно только ухудшили положение — машина увязла еще глубже. Рядом с провалом на видео очевидцев видны щебень, песок и следы свежего ремонта. По счастливой случайности, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Дорога должна быть твердой опорой, а не ловушкой. Но когда после дождя проливается дорога и асфальт превращается в декорацию — невольно стоит задуматься о качестве ремонта. Водителю повезло: он отделался испугом и, возможно, сломанной подвеской.

А городским службам стоит пересмотреть подписанные акты выполненных работ. Хорошо, что в этот раз под землю ушло только железо, а не человек. Но вопрос к качеству выполнения муниципальных заказов остается открытым. И он куда весомее, чем провалившийся кусок асфальта.