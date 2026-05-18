Водитель сбил толпу на тротуаре, а затем набросился с ножом на преследователей

Итальянская Модена — город музыки, вина и элегантных портиков. Но в субботу вечером центральная улица превратилась в хаос. Автомобиль на полном ходу вылетел на тротуар, сбивая людей, как кегли. Когда из машины выскочил водитель, в руках его сверкнул нож...

Как сообщает мэр Модены Массимо Меццетти, инцидент произошёл накануне вечером. Автомобиль (предположительно, Volkswagen) внезапно выехал на пешеходную зону. Он сбил велосипедиста, затем группу пешеходов и на полной скорости буквально припечатал женщину перед витриной магазина. После этого преступник выскочил из машины и бросился прочь. За ним погнались трое очевидцев. На соседней улице нападавший достал нож и набросился на своих преследователей. Однако они сумели обезвредить его и задержать до приезда полиции.

Пострадали не менее восьми человек. Четверо — в критическом состоянии. Одна из женщин, прижатая к витрине, получила такие тяжёлые травмы ног, что врачи опасаются ампутации. Самый отважный из прохожих, бросившихся за скрывающимся водителем, 36-летний Лука Синьорелли, получил два ножевых ранения, но выжил. Позже в больнице его встречали аплодисментами. Туда же прибыла и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая выразила соболезнования родственникам погибших и поблагодарила жителей, которые рисковали собой, задерживая нападавшего.

Полиция уже задержала злоумышленника. Им оказался 31-летний Салим Эль Кудри, безработный, с серьезными психическими расстройствами состоявший на учете одной из клиник. Признаков воздействия алкоголя или наркотиков не было обнаружено. Следствие выясняет, был ли наезд преднамеренным. Мотивы преступника пока не ясны. Психическое состояние остается нестабильным. Прокуратура Болоньи начала расследование, однако, версия теракта не подтверждается.