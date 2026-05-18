Водитель протаранил несколько машин и влетел в толпу пешеходов

Субботний вечер в американском Окленде. Люди шли по улице, кто-то спешил на свидание в кафе, кто-то возвращался домой после отработанной смены. Внезапно тишину пешеходной зоны разорвал рев мотора. Черный автомобиль на полном ходу влетел в группу людей. Три человека погибло сразу на месте катастрофы.

Как сообщает NBC News, трагедия разыгралась накануне поздним вечером. Человек на автомобиле сначала протаранил несколько припаркованных машин, а затем вылетел на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. Три человека погибли мгновенно. Ещё пятеро получили ранения, двое из них сейчас находятся в реанимации в критическом состоянии. Сам виновник аварии отделался легкими травмами. По данным пожарной службы Окленда, причины произошедшего остаются неизвестными. Расследование продолжается.

Автомобиль, созданный для комфорта и скорости, в одно мгновение превратился в орудие убийства. И пока полиция выясняет мотивы, родственники погибших готовятся к похоронам. Трагедия в Окленде — очередное напоминание: за рулем всегда находится человек. И если его разум затмевается безумием или злым умыслом, под колеса попадают невинные. В этот раз — трое. Сколько их будет в следующий? Ответа нет. Есть только боль, слезы и недоумение.