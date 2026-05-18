16-летняя девочка разбила мотоцикл 12-летней подруги и сломала ногу

В посёлке Староуткинск, похоже, с досугом напряжёнка. Раз даже девочки, едва достигнув 16 лет, хватаются за мотоциклы, не имея «прав» и навыков. Родители покупают байки 12-летним детям, а те дают покататься подругам. Куда смотрит местный отдел культуры и спорткомитет? Неужели катание по улицам — единственный способ развлечься?

Как сообщает информационный ресурс «Новый День» со ссылкой на пресс-службу ГАИ, авария случилась на улице на Первомай. 16-летняя девочка на мотоцикле Kayo не справилась с управлением на повороте и врезалась в бордюр. Результат: закрытый перелом наружной лодыжки, ушибы, ссадины. Ее доставили в больницу, затем отпустили домой.

Выяснилось, что мотоцикл она одолжила у 12-летней подруги, которая, очевидно, тоже не имеет «прав». Мать подруги получила протокол по статье 12.7 КоАП РФ за передачу управления несовершеннолетней. В ГАИ напоминают: мопеды — с 16 лет и с категорией «М», мотоциклы — только с 18 лет и с категорией «А».

Когда в сельской местности не хватает кружков, секций и нормальных площадок для досуга, дети начинают придумывать развлечения сами. Девочки, вместо того чтобы заниматься спортом или творчеством, берутся за байки. Итог — травмы, штрафы для родителей и испорченное здоровье. Может, властям пора задуматься: не пора ли открыть бесплатные секции, чтобы подросткам было чем заняться, кроме опасных покатушек по улицам? А пока — очередная история с больничной койкой. И виноваты в ней не только дети, но и взрослые, которые не предложили им альтернативы.