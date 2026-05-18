Девушка без «прав» разбила угнанную машину о бетонную опору: двое сгорели заживо

Последние секунды жизни превратились в ад. Машина, угнанная ради покатушек, налетела на бетонную опору и в одно мгновение превратилась в огненную ловушку. Выбраться из объятого пламенем салона не удалось никому.

Как сообщают в социальных сетях, трагедия произошла накануне на одном из мостов Новосибирска. По предварительным данным, девушка по имени Юлия, не имевшая водительских «прав», находилась за рулем чужого автомобиля. Рядом с ней сидел пассажир.

Сибирячка не заметила, как проскочила подъем, и на полном ходу врезалась в опору конструкции. От мощнейшего удара машина моментально вспыхнула. Выбраться из огненного плена не сумел никто. Момент смертельного ДТП попал на видеорегистратор одного из водителей, ехавших рядом. Личности погибших устанавливаются.

Злая ирония судьбы: угнать чужой автомобиль, чтобы умереть в нем. Желание острых ощущений, подкрепленное отсутствием «прав» и чувства ответственности, привело к непоправимому. Две жизни оборвались в языках пламени, а машина превратилась в груду обгоревшего металла. Как часто бывает: человек ищет быстрой дозы адреналина, а находит лишь собственную гибель и боль для близких. Увы, дорога полна примеров, когда беспечность становится приговором.