Более 20 Porsche и Maserati угнали с охраняемого паркинга у Эйфелевой башни

Глухая ночь в тени главной достопримечательности Парижа. Сверхзащищенный сервис автоконсьержа, где каждый квадратный метр под наблюдением, а доступ открывают отпечатки пальцев. И вдруг — вскрытый офис, разбросанные ключи, брошенные впопыхах мотоциклетные перчатки.

Как сообщает газета «Figaro», дерзкое преступление произошло в ночь на 17 мая в Париже. Примерно 15 злоумышленников проникли в офис компании Sumer Vault, расположенной недалеко от Эйфелевой башни. Они завладели ключами и техническими паспортами, после чего беспрепятственно вывезли со стоянки более 20 автомобилей премиум-класса, среди которых были Porsche и Maserati.

Сама фирма декларировала высочайший уровень безопасности: круглосуточное видеонаблюдение, патрули каждые три часа, биометрический доступ. Однако это не остановило налетчиков. Прибывшая по сигналу тревоги полиция обнаружила лишь следы спешки — ключи на полу да забытые перчатки. Впрочем, позже стражам порядка удалось найти две похищенные машины и задержать около десятка подозреваемых. Парижская прокуратура возбудила дело о краже в составе организованной группы.

Люксовый сервис дал сбой, а за ним, возможно, стоит не просто банда местных угонщиков, а целая транснациональная сеть. Тогда к делу может подключиться Интерпол. Ведь такие автомобили не прячут в гаражах — их перегоняют через границы, перебивают номера, перепродают в другие страны. Расследование только начинается, и, судя по размаху, оно может стать международным. А владельцам дорогих машин остается гадать: когда их Porsche и Maserati объявятся на черном рынке где-нибудь в Дубае или в Юго-Восточной Азии. Если вообще объявятся.