Иномарка вылетела на тротуар и протащила двух девочек на капоте

Утро. Сельская улица. Женщина ведет в детсад за руки двух малышек. Внезапно на тротуар вылетает серая иномарка. Дети — на капоте, автомобиль едет дальше, не сбавляя скорости. Оба ребенка падают на асфальт. Женщина в ужасе бежит к ним. Все это — на леденящих кровь кадрах видеозаписи.

Как сообщили очевидцы в интернет-сообществах РТ, происшествие случилось накануне около семи утра в селе Новое Шигалеево Пестречинского района Татарстана. 27-летний водитель автомобиля Daewoo Gentra, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и не проверил положение рычага коробки передач. Машина заехала на тротуар, где в этот момент находились две девочки 2019 и 2021 годов рождения в сопровождении взрослой женщины. Иномарка сбила детей, протащила на капоте несколько метров, после чего они упали на асфальт. Очевидцы вызвали скорую. Пострадавших госпитализировали. Водитель уже задержан, обстоятельства выясняются.

Ни один ребенок не должен проверять прочность бампера. Эта трагедия — следствие не просто невнимательности, а водительской халатности, граничащей с преступным безразличием. Человек, который в критическую секунду не может отличить газ от тормоза, не имеет права сидеть за рулем.