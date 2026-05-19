За изнасилование 17-летней девушки в патрульном авто осудили двоих полицейских

Двое бывших правоохранителей получили длительные тюремные сроки за надругательство над несовершеннолетней в служебном авто. Одного из фигурантов осудили на 13 лет, второго — на 10 лет колонии строгого режима. Также оба лишились званий.

Как ранее сообщала «База», о пережитом насилии со стороны сотрудников патрульно-постовой службы рассказала сама потерпевшая. Инцидент произошел в ноябре минувшего года во время вечерней прогулки. Девушка находилась в Тимирязевском парке вместе со знакомым, когда к ним приблизился служебный автомобиль.

Правоохранители предложили молодым людям пройти в машину для беседы, приглашая их туда по отдельности. С молодым человеком разговор завершился быстро, и его отпустили уже через несколько минут. А вот визит его спутницы затянулся на гораздо более долгое время и обернулся тяжелыми последствиями.

Согласно показаниям заявительницы, стражи порядка оказывали на нее психологическое давление и запугивали. У нее отобрали мобильный телефон, ей угрожали сфабриковать улики, касающиеся оборота запрещенных веществ. Автомобиль проследовал к отделу внутренних дел, однако выходить пассажирке не позволили.

Затем транспортное средство вновь вернулось в лесопарковую зону. Там, по словам несовершеннолетней, один из патрульных, используя запугивание, вынудил ее вступить с ним в половую связь. Второй обвиняемый в это время находился вне машины, обеспечивая безопасность своему напарнику и наблюдая за обстановкой.

После произошедшего товарищ убедил девушку обратиться с официальным заявлением в органы. Началось масштабное служебное расследование, по итогам которого последовали кадровые решения.

Своих должностей лишились руководитель ОМВД по району Коптево в звании полковника, его заместитель, а также командир роты. В ходе разбирательства было возбуждено уголовное дело, квалифицированное по статьям о сексуальном насилии в отношении не достигшей совершеннолетия и о превышении должностных полномочий.

На протяжении всего процесса подсудимые настаивали на своей непричастности. В ходе очных ставок они утверждали, что задержание производилось в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Якобы имелись подозрения, что пострадавшая могла быть причастна к оборудованию тайников-закладок.

Тем не менее, эта версия была опровергнута собранными доказательствами. Проведенные криминалистические исследования не выявили в биологических образцах девушки наличия запрещенных препаратов. Коптевский районный суд вынес обвинительный приговор, назначив наказание в виде реального лишения свободы.

Фигурантам предстоит отбывать наказание в исправительном учреждении со строгими условиями содержания. Помимо тюремного заключения, государственное обвинение настояло на лишении осужденных присвоенных им ранее специальных званий за преступление, порочащее честь служащего органов правопорядка.