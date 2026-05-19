8-летнего мальчика на велосипеде насмерть сбил КамАЗ в Краснодаре

Ребенок двигался по тротуарной дорожке в попутном направлении. Водитель КамАЗа поворачивал направо и допустил наезд на юного участника дорожного движения — очевидно, мальчик попал в так называемую мертвую зону, и шофер его просто-напросто не заметил. Об обстоятельствах происшествия журналистам рассказали в местном отделении Госавтоинспекции.
Пострадавшего в тяжелом состоянии экстренно доставили в Детскую краевую клиническую больницу. Но несмотря на усилия медиков, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью: ребенок позднее скончался.
