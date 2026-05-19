8-летнего мальчика на велосипеде насмерть сбил КамАЗ в Краснодаре

В Краснодаре, в поселке Индустриальном, днем 18 мая случилась авария, унесшая жизнь 8-летнего велосипедиста. Трагедия произошла на нерегулируемом пересечении улиц Ивовая и Фанагорийская.

Ребенка доставили в медучреждение, но травмы оказались слишком тяжелыми

Ребенок двигался по тротуарной дорожке в попутном направлении. Водитель КамАЗа поворачивал направо и допустил наезд на юного участника дорожного движения — очевидно, мальчик попал в так называемую мертвую зону, и шофер его просто-напросто не заметил. Об обстоятельствах происшествия журналистам рассказали в местном отделении Госавтоинспекции.

Пострадавшего в тяжелом состоянии экстренно доставили в Детскую краевую клиническую больницу. Но несмотря на усилия медиков, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью: ребенок позднее скончался.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в Татарстане иномарка вылетела на тротуар и протащила двух девочек на капоте.