20-летний водитель погиб в страшной аварии под Воронежем

В Лискинском районе Воронежской области легковой автомобиль на большой скорости вылетел с трассы и врезался в дерево. Водитель скончался на месте, а трое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы.

Как сообщает «МК» в Воронеже, трагический инцидент произошел вечером 18 мая в селе Тресруково. Около восьми часов вечера напротив дома №1 по улице Советской 20-летний местный житель, находившийся за рулем Kia Rio, потерял контроль над автомобилем. Машина съехала с дорожного полотна, после чего опрокинулась и на полном ходу столкнулась с препятствием.

Удар пришелся в растущее на обочине дерево. От полученных травм молодой автомобилист погиб еще до прибытия бригады медиков.

В салоне иномарки в момент ДТП также находились трое подростков. Все они выжили, но получили серьезные травмы и были экстренно доставлены в стационар. Среди пострадавших две девочки 12 и 15 лет, а также 15-летний юноша.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Сотрудники дорожной инспекции устанавливают точные причины и детали этого смертельного ДТП.