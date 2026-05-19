Трое неизвестных на машине похитили девушку около ночного клуба

Обычный вечер в Биробиджане. Развлекательное заведение, смех, танцы. Внезапно девушку запихивают в машину и увозят в неизвестном направлении. Ее родственница успевает позвонить в полицию — и начинается погоня.

Как сообщает «РИА Биробиджан», в дежурную часть Росгвардии поступила тревожная ориентировка: трое мужчин насильно удерживают молодую девушку в легковом автомобиле и увозят ее в сторону Хабаровска. Бойцы вневедомственной охраны немедленно начали отработку маршрутов. Счет шел на минуты.

Оперативная работа и профессионализм дали результат — подозрительную машину остановили в населенном пункте Николаевка Смидовичского района. В салоне обнаружили трех граждан и изможденную, напуганную девушку. Задержанных передали полиции. Обстоятельства похищения выясняются.

Спасенной повезло — сигнал успели подать, росгвардейцы сработали быстро. Но сколько еще таких «поездок» остается незамеченными? История напоминает: нельзя быть беспечным, даже если кажется, что вокруг безопасно. И хорошо, когда есть кто-то, кто поднимет тревогу. В этот раз помогло.