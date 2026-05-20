Водитель автобуса погибла, пытаясь предотвратить масштабную аварию

В Тюмени женщина попыталась задержать транспортное средство руками

Автобус тронулся сам собой, а женщина-водитель оказалась снаружи. Шансов не было. Трагедия стала фатальной ошибкой рефлексов.

Татьяна Бибикова

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, смертельное ДТП случилось на конечной остановке 51-го маршрута в Тюмени. Автобус неожиданно начал самопроизвольное движение вперед. Водитель, 48-летняя женщина, в этот момент находилась снаружи. Вместо того чтобы заскочить в салон и нажать на тормоз, она решила действовать иначе — уперлась руками в переднюю часть и попыталась сдержать транспорт силой своего тела. Десятитонная машина продолжила движение, наехала на женщину, а затем врезалась в остановку. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, почему автобус тронулся самопроизвольно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Самопожертвование — это благородно. Но когда на одной чаше весов человеческие мышцы, а на другой — десять тонн железа, исход предрешен. Женщина, вероятно, действовала на рефлексах, желая любой ценой предотвратить беду. Однако цена ошибки оказалась слишком высокой.

