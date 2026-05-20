Во Владимирской области под колесами иномарки погибл заслуженный учитель России

Нелепая случайность унесла жизнь женщины: под машину попала отличник народного просвещения. В маленьком городе, где каждый знает каждого, из-за роковой секунды осиротели несколько школ. Люди скорбят и не могут поверить в случившееся — настолько абсурдна и трагична причина гибели.

Как рассказывает пресс-служба УМВД по Владимирской области, трагедия произошла на прошлой неделе на улице Шибанкова в городе Юрьев-Польском. 75-летний водитель автомобиля Suzuki, двигаясь задним ходом, допустил выезд на тротуар и совершил наезд на пешехода. По информации сетевого издания «Зебра ТВ», погибшей оказалась Лидия Александровна Шахова — заслуженный учитель РФ, ветеран педагогического труда. Более 55 лет она проработала в школах Юрьев-Польского. От полученных травм 79-летняя женщина скончалась в медучреждении.

Общественность и власти города проводили в последний путь светлого человека, давшего образование не одному поколению школьников. Соболезнования семье выразили администрация округа, коллеги и бывшие ученики. А как сложится дальнейшая судьба сбившего водителя — установит и решит суд.