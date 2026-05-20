В Находке водитель автобуса незаконно удерживал 11-летнюю девочку

Она хотела выйти, но водитель преграждал путь каждый раз, когда девочка пытался покинуть салон. Пассажиры молчали, отводили глаза или просто не вмешивались. Что чувствует девочка, когда на глазах десятков людей ее унижают, обвиняют и насильно удерживают, — знает только она. Но почему никто не заступился?

Следователи Приморья возбудили уголовное дело против 57-летнего водителя автобуса из Находки. Инцидент произошёл в канун международного праздника 8 марта. Мужчина заподозрил, что школьница не оплатила проезд, и насильно удерживал ее в салоне почти километр — с улицы Ленинградской до конечной остановки на Бокситогорской. Девочка не могла выйти четыре остановки подряд, потому что водитель каждый раз преграждал ей путь к двери. В автобусе находились другие пассажиры, но никто не вмешался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Допрашивают свидетелей, пострадавшую и ее родителей.

Взрослый мужчина и ребенок. Толпа молчащих свидетелей. Четыре остановки, где каждый мог сказать «остановите», но не сказал. Безразличие оказалось страшнее самого удержания. Девочка запомнит этот день надолго — не столько из-за водителя-самодура, сколько из-за равнодушия тех, кто просто отводил взгляд. Страшно, когда общество становится соучастником молча. И хорошо, что закон на стороне ребенка. Но где в тот момент была совесть очевидцев? Ответ на него знает только тот, кто был там.