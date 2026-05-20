В Находке водитель автобуса незаконно удерживал 11-летнюю девочку

Следователи Приморья возбудили уголовное дело против 57-летнего водителя автобуса из Находки. Инцидент произошёл в канун международного праздника 8 марта. Мужчина заподозрил, что школьница не оплатила проезд, и насильно удерживал ее в салоне почти километр — с улицы Ленинградской до конечной остановки на Бокситогорской. Девочка не могла выйти четыре остановки подряд, потому что водитель каждый раз преграждал ей путь к двери. В автобусе находились другие пассажиры, но никто не вмешался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Допрашивают свидетелей, пострадавшую и ее родителей.
Взрослый мужчина и ребенок. Толпа молчащих свидетелей. Четыре остановки, где каждый мог сказать «остановите», но не сказал. Безразличие оказалось страшнее самого удержания. Девочка запомнит этот день надолго — не столько из-за водителя-самодура, сколько из-за равнодушия тех, кто просто отводил взгляд. Страшно, когда общество становится соучастником молча. И хорошо, что закон на стороне ребенка. Но где в тот момент была совесть очевидцев? Ответ на него знает только тот, кто был там.