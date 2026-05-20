Школьники попытались угнать машину отца одноклассника, но попались

Один должен был проникнуть в салон и замкнуть провода, второй — караулить, не идет ли хозяин. Роли распределены, план почти идеален. Но они не учли одного: владелец авто оказался не в глубоком сне, а у окна и даже слышал их разговор.

Дальнереченский районный суд вынес приговор двум 15-летним подросткам. В марте, будучи пьяными, они решили угнать припаркованную во дворе машину, чтобы просто покататься. Ночью они подкрались к автомобилю, распределив обязанности: один забирается внутрь и заводит двигатель, второй следит за обстановкой. При первой же попытке сработала сигнализация, и приятели ретировались. Но вскоре вернулись и все-таки открыли дверь.

Однако владелец авто, который заранее заметил подозрительных лиц и слышал их разговор из окна, вышел на улицу и задержал одного из них. Позже выяснилось, что задержанный — одноклассник его дочери. В суде подростки признали вину, раскаялись и пообещали больше не нарушать закон. Оба приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

Пьяный угар, желание острых ощущений и уверенность, что «все пройдет незамеченным», обернулись судимостью. Хорошо, что владелец оказался бдительным и не стал дожидаться, пока угонщики уедут. А подросткам теперь предстоит долго объяснять, почему их «безобидная шалость» стала черным пятном в биографии. Родителям — лишний повод проверить, чем занимаются дети по ночам.