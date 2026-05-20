Легковушка влетела в толпу людей на автобусной остановке в Санкт-Петербурге

Люди мирно ждали автобус. Вдруг — удар, визг тормозов, крики. Один пешеход уже лежит на асфальте, остальные разбегаются в стороны. Камера зафиксировала момент, когда легковушка на полном ходу врезалась в остановку. Что произошло за секунду до этого?

Как сообщает сетевое издание «Фонтанка», ДТП случилось сегодня около полудня на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки в Калининском районе Петербурга. По словам очевидцев, женщина за рулем Hyundai Accent поворачивала из левого ряда, задела грузовую Газель, после удара о которую иномарка вылетела на остановку и врезалась в столб. Один из пешеходов оказался на асфальте. Пострадавшего на носилках погрузили в скорую. Официальной информации о числе пострадавших пока нет.

К сожалению, аварии с выездом на тротуар на многополосных дорогах мегаполисов — не редкость. Недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал о ДТП в Воронеже, когда LADA Kalina вылетела на автобусную остановку, где сбила двоих школьников.