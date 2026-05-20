22-летний парень без «прав» устроил гонки по кладбищу, где похоронен его же отец

Гонки по кладбищу — это что-то новенькое даже для нашего безумного времени. Парень устроил погром там, где положено обитать лишь птицам и тишине. Родственники умерших настроены наказать вандала через суд.

Как рассказало сетевое издание «Donday», ЧП произошло накануне утром на Азовском кладбище в Ростовской области. За рулем автомобиля Chevrolet находился 22-летний житель села Кулешовка. Водительского удостоверения у него нет. Более того, молодой человек уже имеет непогашенную судимость за езду без «прав».

Перед столкновением с могилами нарушитель носился по территории погоста на огромной скорости — об этом говорит тормозной след длиной около 40 метров. Дорогая иномарка принадлежала его отцу, который, по злой иронии, похоронен именно на этом кладбище. После аварии парень попытался скрыться в селе. Но его оперативно разыскали полицейские.

Директор кладбища Екатерина Гришина сообщила, что повреждены несколько могил. Собственники захоронений намерены судиться. На территории кладбища нет камер, но директор обратилась за помощью к местным депутатам.

Нынче моральные ценности у некоторых представителей российской молодежи, похоже, определяются одним вопросом: «А кто мне помешает?» Попрать память об усопших ради адреналина, да еще и на машине покойного отца — это не просто нарушение, это нравственное дно. Хорошо, что в этот раз никто из живых не пострадал. Но тот, кто не уважает мертвых, вряд ли станет уважать и живых. Суд, вероятно, будет строг. И это правильно.