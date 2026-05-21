Известный бизнесмен из Санкт-Петербурга разбился на мотоцикле Triumph

Казалось бы, современная мототехника, доступная кошельку миллиардера, способна уберечь наездника от неприятностей. Но только не от отсутствия «прав» и не лихого стиля езды на «максималках».

Бизнесмен любил погонять — об этом красноречиво говорит тот факт, что за два года погибшему мотоциклисту было выписано 18 штрафов за превышение скорости. Как сообщает сетевое издание «Деловой Петербург», смертельная авария случилась накануне днем мая на 49-м километре трассы «Пески — Сосново — Подгорье» в Приозерском районе Ленинградской области. 53-летний Михаил Смирнов, управляя мотоциклом Triumph Bonneville T120, не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с Haval. От полученных травм он скончался на месте.

По данным МВД, у погибшего отсутствовало водительское удостоверение нужной категории для управления таким мотоциклом. За последние два года бизнесмен 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в 18 случаях — за превышение скорости. Полиция продолжает проверку.

Вот так порой нелепо обрываются жизни тех, кому, казалось бы, доступно в этой жизни многое: и заграничные трассы, и транспорт высшего класса. Но даже самое мощное железо бессильно перед собственной беспечностью.