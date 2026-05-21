Четверо несовершеннолетних пострадали в ДТП с двумя питбайками

Точнее, питбайка было два — трое несовершеннолетних друзей катались по вечерним улицам. Один наездник затормозил у «зебры», чтобы пропустить пешеходов. А вот второй — не успел.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП случилось накануне в 20:30 на улице Облачной в Ростове-на-Дону. 17-летний водитель питбайка с пассажиром остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, пропуская людей. Следовавший за ним 15-летний товарищ не выдержал дистанцию и врезался в стоящего. От удара оба мотоцикла получили повреждения, а один из них вылетел в зону пешеходного перехода и задел 14-летнего подростка, переходившего дорогу. В результате пострадали четверо несовершеннолетних: оба мотоциклиста, их 17-летний пассажир и подросток-пешеход.

В России движение на питбайках по дорогам общего пользования запрещено. К тому же начинающие водители часто не умеют держать дистанцию, особенно когда управляют техникой, которая не предназначена для асфальта. Впрочем, как и желание погонять, которое перевешивает чувство самосохранения.