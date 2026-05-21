Дед и дядя едва не угробили 13-летнего подростка в люльке мотоцикла

Родной дедушка не пожалел для внука мотоцикл «Урал» с коляской и посадил за руль. Родной дядя, заметив племянника на «железном коне», решил проявить заботу — но вышло нелепо и травматично.

Как передаёт Агентство новостей «Доступ», авария произошла накануне в Нязепетровском округе Челябинской области. Сначала 13-летний мальчик сел за руль мотоцикла «Урал» с коляской, посадив сзади деда. На дороге их заметил 22-летний дядя, остановил и, руководствуясь «благими побуждениями», продолжил путь сам. При этом у мужчины не было «прав» категории «А», да и вообще навыков управления мотоциклом с люлькой мужчина не имел.

Двигаясь по главной дороге, он увидел автомобиль, выезжающий справа с прилегающей территории. Не сумев затормозить, он решил уйти влево, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Дядя отделался ушибами, а 13-летний племянник получил тяжелые травмы и с места происшествия был госпитализирован бригадой скорой.

Прибывшие правоохранители составили на дядю пострадавшего ребенка протоколы за езду без «прав», без шлема, без документов, на незарегистрированном транспорте и за нарушение, повлекшее вред здоровью. Дед, собственник мотоцикла, также привлечен к ответственности за передачу управления лицу, не имеющему «прав».

Просто какая-то семейная «идиллия»: дед дал тяжелый мотоцикл внуку, дядя «помог» и устроил ДТП. Оба взрослых получили заслуженные протоколы. Но мальчику от этого не легче. Его жизнь теперь в руках врачей, а совесть родственников — в руках закона.