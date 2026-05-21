Пьяный сын миллионера устроил ДТП и оскорбил подписчиков

«Мажоры не умирают... новую купим». Это цитата пьяного сына миллионера, который сначала выложил в сеть видео с бокалом и оскорблением аудитории, а через несколько минут на своем кабриолете устроил массовую аварию в центре Нижнего Новгорода. Обычным россиянам он бросил в лицо: «нищета». Но ответит ли «золотой мальчик» по всей строгости?

Как сообщает telegram-канал «Mash», сегодня в центре Нижнего Новгорода на Похвалинском съезде сын бывшего гендиректора ГК «Луидор» Сергея Корнилова не справился с управлением дорогой иномарки. Его Mercedes-Benz SL разбит, также повреждены еще два автомобиля.

Перед аварией молодой человек опубликовал видео, где сидит в ресторане с бокалом, признается, что «пьян в дупло», оскорбляет подписчиков, называя их «нищетой», и заявляет: «Мажоры не умирают... любые аварии нам (безразличны). Новую купим, давайте». После этого он сел за руль и устроил ДТП.

Отец Корнилова-младшего владел компанией, занимающейся спецтехникой и обслуживанием автомобилей. Сам он ушел из жизни в позапрошлом году. Его сын продолжает семейный бизнес, но с примесью хамства и пьяной езды.

Молодой, богатый и очень циничный «хозяин жизни» должен ответить по закону. Но вопрос: устроят ли правоохранительные органы «показательную порку» или спустят дело на тормозах? Пока ясно одно: его слова о безнаказанности — это диагноз. И если на этот раз парень отделался ссадинами, то следующий его заезд может обойтись и без участия адвокатов — встречей с патологоанатомом. Фраза «новую купим» тут же стала мемом. Осталось дождаться и узнать, купит ли он безнаказанность.