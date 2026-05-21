Водитель грузовика едва не оторвал руку инспектору ДПС

Брызги разбитого стекла, рев газа — и полицейский повисает на двери грузовика, который тащит его по обочине. Инспектор рискует лишиться руки. Видео очевидца уже вызвало бурю эмоций, но официальной версии пока нет.

В распоряжении сетевого издания «Фонтанка» оказалась видеозапись, снятая сегодня на углу Большой Разночинной улицы и Чкаловского проспекта в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как инспектор ДПС бежит к грузовому автомобилю, обнаруживает, что водитель заблокировал дверь, и разбивает боковое стекло табельным оружием.

Попытавшись вновь открыть дверь, он хватается за машину, которая в этот самый момент срывается с места и дает полный газ. Грузовик протаскивает полицейского по правой стороне припаркованного на обочине фургона. По словам свидетеля, инспектор чудом не получил серьезных травм. Он вернулся в служебный автомобиль, и погоня за грузовиком продолжилась уже на автомобиле ДПС.

Ролик очевидца выглядят эффектно, но не стоит судить о ситуации по первому впечатлению. Что на самом деле произошло: превысил ли полицейский полномочия или действовал по инструкции, пытаясь остановить опасного беглеца? Официальной информации о причинах и обстоятельствах этого инцидента пока нет. Дождемся ее, прежде чем делать окончательные выводы.