4

Водитель грузовика едва не оторвал руку инспектору ДПС

В Санкт-Петербурге очевидцы сняли странное видео инцидента

Брызги разбитого стекла, рев газа — и полицейский повисает на двери грузовика, который тащит его по обочине. Инспектор рискует лишиться руки. Видео очевидца уже вызвало бурю эмоций, но официальной версии пока нет.

Поделиться
Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Водитель грузовика едва не оторвал руку инспектору ДПС

В распоряжении сетевого издания «Фонтанка» оказалась видеозапись, снятая сегодня на углу Большой Разночинной улицы и Чкаловского проспекта в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как инспектор ДПС бежит к грузовому автомобилю, обнаруживает, что водитель заблокировал дверь, и разбивает боковое стекло табельным оружием.

Попытавшись вновь открыть дверь, он хватается за машину, которая в этот самый момент срывается с места и дает полный газ. Грузовик протаскивает полицейского по правой стороне припаркованного на обочине фургона. По словам свидетеля, инспектор чудом не получил серьезных травм. Он вернулся в служебный автомобиль, и погоня за грузовиком продолжилась уже на автомобиле ДПС.

Ролик очевидца выглядят эффектно, но не стоит судить о ситуации по первому впечатлению. Что на самом деле произошло: превысил ли полицейский полномочия или действовал по инструкции, пытаясь остановить опасного беглеца? Официальной информации о причинах и обстоятельствах этого инцидента пока нет. Дождемся ее, прежде чем делать окончательные выводы.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует