Автобус с баскетбольной командой попал в смертельное ДТП под Златоустом

Возвращение с турнира обернулось трагедией. Автобус, в котором ехали пермские баскетболисты, не доехал до дома. Один человек погиб, другой — на операционном столе. Что произошло на трассе и как теперь команда будет жить дальше?

Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале, ДТП случилось в Челябинской области. Водитель автобуса, в котором находилась баскетбольная команда «Бионорд Про», погиб на месте. Один из сопровождающих уже прооперирован в больнице Златоуста. Игроки отделались ушибами и легкими травмами. Сейчас спортсмены размещены в гостинице и готовятся к возвращению домой на поезде.

Спорт — это всегда риск. Погибший водитель, к сожалению, уже никогда не сядет за руль. Но его последний рейс запомнится не трагедией, а мужеством тех, кто выжил.

Очень больно, когда в подобные истории попадают те, на кого страна делает ставку — ведь спортсмены являются символом государственного масштаба, а их воля к победе отождествляет собой мощь и настроение общества.