Водитель красного хэтчбека на полном ходу врезался в опору освещения. Железная конструкция рухнула прямо на встречную машину — туда, где сидели отец и сын. Старший отделался царапинами. Младший... его голова была отделена от тела в момент удара. Что это — рок, нелепая случайность или чья-то чудовищная беспечность? В контексте духовных скреп восточной страны — история непростая...

Как сообщает таблоид «AsiaOne», трагедия произошла на одной из дорог Малайзии. 18-летний Ва Хан Кеонг ехал в автомобиле с отцом Ва Ти Туном, который находился за рулём. Навстречу им на высокой скорости двигался красный Volkswagen Golf. Водитель иномарки не справился с управлением, врезался в фонарный столб, и массивная металлическая конструкция обрушилась прямо на машину отца и сына.

Удар пришёлся на переднюю часть. Отец отделался лёгкими ранениями руки. Кеонг скончался на месте. Позже родитель обнаружил, что его сын лишился головы. По словам отца, Кеонг мечтал связать свою жизнь с автомобилями, был послушным и всегда помогал семье. Родственники планируют подать в суд на виновника аварии.

В малазийской культуре огромное значение придается целостности тела после смерти — это часть религиозных погребальных обрядов. То, что юноша был обезглавлен, делает трагедию не только физической, но и духовной. Мечтал о машинах, погиб от машины. Ирония судьбы жестока, а карма... Карма, видимо, лучше людей разбирает, кто каких мук достоен. Водитель красного Volkswagen Golf жив, а парень, который ни в чем не провинился, ушел в иной мир без надежды на достойное прощание по обычаям предков. Справедливость восторжествует в суде.