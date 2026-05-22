Девушка без «прав» угнала и разбила «Газель» после застолья с друзьями

Жительница Рыбного, что в Рязанской области, решила развеяться в соседнем регионе. Но вместо культурного досуга произошел случай, когда крепкое спиртное и тяга к чужим машинам привели к очень печальным последствиям.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в полицию Воронежа обратился 38-летний мужчина с заявлением об угоне его автомобиля GAZ-2705. Хозяин пояснил, что оставил фургон открытым на автозаправке по улице Хользунова, а ключи спрятал в бардачок. Утром машины на месте не было.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили угнанную «Газель» на соседней улице — она врезалась в дорожное ограждение. Позже оперативники задержали 26-летнюю жительницу города Рыбное Рязанской области, ранее не судимую. Девушка призналась: она отдыхала с друзьями неподалеку, была сильно пьяна, заметила незапертый фургон, проникла в салон, нашла ключи и, не имея водительских «прав», решила впечатлить друзей. Но не справилась с управлением.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Угонщице избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Пьяный угар и желание натворить нечто экстраординароное обернулись общением с полицией. Хорошо, что в этой истории никто не пострадал — ни сама горе-угонщица, ни случайные прохожие. Однако осадочек остался: тот, кто не уважает чужую собственность, вряд ли будет уважать и закон. А пять лет тюрьмы — это не просто цифра, это перспектива провести молодость за решеткой из-за нескольких минут «впечатлений».