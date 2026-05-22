Пьяный нижегородец за рулем Chery едва не утопил пятерых детей в водоеме

Страшно представить, что может произойти, когда человек, едва держащийся на ногах, садится за руль. Но когда в машине, кроме него, находятся пятеро детей — это уже не просто нарушение. Это смертельный номер. В Нижегородской области такой случай едва не закончился трагедией.

Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, инцидент произошел накануне около села Крюковка в Лукояновском округе Нижегородщины. 45-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Chery. Иномарка вылетела в кювет, перевернулась и оказалась в воде.

В салоне находились пятеро несовершеннолетних — дети в возрасте от 6 до 12 лет. Все они пострадали. Приехавшие на место аварии врачи диагностировали у восьмилетней девочки перелом голени. Остальные отделались ушибами и ссадинами. Полиция начала следственную проверку. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока находится на стадии процессуального решения.

Взрослый человек, который после «возлияния» сажает в машину пятерых детей — это не просто безответственность, а преступное легкомыслие. Он рисковал не только своей, но и чужими, детскими жизнями. Хорошо, что в этот раз обошлось без жертв. Но почему ключи от автомобиля оказались у человека, который не способен контролировать не только скорость, но и свое сознание — на него найдут ответы правоохранительные органы.