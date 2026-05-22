Химические вещества стали причиной ДТП между грузовиком и двумя легковушками

Обычно виновниками аварий становятся люди или техника. Но в этой истории все иначе. Мешки с удобрениями, рассыпавшимися по трассе, превратились в смертельную ловушку: грузовик, два отечественных седана и куча минеральных гранул — вот такой неожиданный «коктейль».

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, инцидент произошёл накануне на 38-м километре трассы «Курск — Касторное» в Щигровском районе Курской области. Грузовик FAW-558983 с прицепом, груженым мешками с удобрениями, двигался со стороны Курска. По неизвестной причине прицеп опрокинулся, и мешки высыпались на проезжую часть. В опрокинутый прицеп врезался автомобиль LADA Kalina под управлением 22-летней девушки. Еще один автомобиль, LADA Granta, за рулем которой находился 30-летний мужчина, наехал на рассыпанные гранулы, угодил в кювет и тоже перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель и 44-летний пассажир Granta.

Любой груз должен быть надежно зафиксирован. Иначе «урожай» придется собирать не фермерам, а медикам. И хорошо, что не патологоанатомам.