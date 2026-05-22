Лихач на «Москвиче» угробил себя и пассажирку в ДТП под Брянском

Более двадцати раз его ловили на превышении, но он продолжал гонять. Игнорировал и ремни безопасности, и чужую жизнь. Очередная «покатушка» закончилась там, где не работают ни штрафы, ни лихачество.

Как сообщает пресс-служба ГАИ Брянской области, трагедия случилась поздним вечером 21 мая на трассе Брянск — Дятьково — граница с Калужской областью. 27-летний водитель автомобиля «Москвич» на превышенной скорости потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. Ни он, ни 23-летняя пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

Женщина скончалась на месте. Водитель был госпитализирован, но позже умер в больнице. Выяснилось, что ранее мужчина двадцать два раза привлекался к административной ответственности именно за превышение скорости. Следователи устанавливают все обстоятельства.

22 штрафа — это не просто цифра, это крик о помощи, на который никто не обратил внимания. Водитель сам выбрал свою судьбу, но за собой утянул и пассажирку, которая, возможно, верила, что «пронесет». Не пронесло. Ремни безопасности могли бы дать шанс, но их тоже проигнорировали. Итог — две жизни, оборванные на трассе, и куча неоплаченных квитанций, которые теперь уже не имеют значения.