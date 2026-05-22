Мужчина «по приколу» угнал машину скорой помощи и уехал на ней в другую область

Человеку понадобилась «неотложка» — но не в общепринятом смысле. Вместо вызова бригады он решил лично опробовать служебную «буханку» УАЗ. Нашел незапертую машину во дворе больницы, сел за руль и укатил в соседний регион. Полиция искала его несколько часов. А скорая тем временем... доехала до Волгограда.

Как сообщили в полиции Зимовниковского района Ростовской области, в дежурную часть поступило заявление об угоне автомобиля скорой медицинской помощи УАЗ-3962. Машина стояла на внутреннем дворе центральной районной больницы. Оперативники быстро вышли на предполагаемого преступника. Угонщиком оказался 32-летний местный житель. По горячим следам он был задержан.

Мужчина признался, что обнаружил незапертую машину с ключами в замке зажигания и решил «просто покататься». Катание вышло дальним: мужчина доехал до одной из улиц Волгограда, где и бросил ростовскую «буханку». Расстояние от Зимовниковского района до волгоградской черты — около 500 километров. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Служебный транспорт незамедлительно был возвращен ростовским медикам.

Скорая помощь — это спецтранспорт, а не такси для дальних поездок. Угонщик, видимо, решил сэкономить на билетах, но теперь заплатит гораздо больше: свободой и судимостью. Теперь шоферу больницы придется восстанавливать репутацию, а полиции — наказывать угонщика.