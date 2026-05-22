Пьяный мажор на Lexus искалечил 17-летнюю студентку

Казалось бы, богатый наследник, дорогой автомобиль, адвокаты и компенсация пострадавшей — все идет по сценарию «откупился и забыл». Суд первой инстанции назначил ему всего два года принудительных работ. Но прокуратура решила иначе. И теперь «золотой мальчик» поедет не на стройку, а в колонию общего режима. Почему? Потому что даже самые дорогие адвокаты не могут переписать Уголовный кодекс.

Как рассказывает новосибирская редакция «Комсомольской Правды», резонансное ДТП произошло утром 29 сентября 2024 года на Красном проспекте. 29-летний водитель Lexus в нетрезвом состоянии проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль такси. Пассажиркой оказалась 17-летняя студентка. Она получила серьезные травмы: переломы и сотрясение мозга.

Во время разбирательств молодой человек признал вину, выплатил компенсацию. Первый суд дал ему два года принудительных работ. Но справедливость все-таки восторжествовала: прокуратура обжаловала приговор. За такое нарушение ПДД положен реальный срок в исправительном учреждении. Как пояснила прокурор апелляционного отдела, наказание сыну богатых родителей ужесточили до трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Его также лишили «прав» на 2,5 года.

Деньги и лучшие адвокаты — не индульгенция. Даже если ты ездишь на Lexus и платишь компенсацию, закон есть закон. Прокуратура ясно дала понять: пьяная езда на красный свет с ДТП — это не «шалость», а преступление, за которое придется отсидеть.