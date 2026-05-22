Пьяный мажор на Lexus искалечил 17-летнюю студентку

Как рассказывает новосибирская редакция «Комсомольской Правды», резонансное ДТП произошло утром 29 сентября 2024 года на Красном проспекте. 29-летний водитель Lexus в нетрезвом состоянии проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль такси. Пассажиркой оказалась 17-летняя студентка. Она получила серьезные травмы: переломы и сотрясение мозга.
Во время разбирательств молодой человек признал вину, выплатил компенсацию. Первый суд дал ему два года принудительных работ. Но справедливость все-таки восторжествовала: прокуратура обжаловала приговор. За такое нарушение ПДД положен реальный срок в исправительном учреждении. Как пояснила прокурор апелляционного отдела, наказание сыну богатых родителей ужесточили до трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Его также лишили «прав» на 2,5 года.
Деньги и лучшие адвокаты — не индульгенция. Даже если ты ездишь на Lexus и платишь компенсацию, закон есть закон. Прокуратура ясно дала понять: пьяная езда на красный свет с ДТП — это не «шалость», а преступление, за которое придется отсидеть.