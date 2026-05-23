В Тверской области водитель погиб на месте врезавшись в металлическое барьерное ограждение

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тверской области, полученные в результате столкновения с металлическим ограждением травмы оказались для водителя несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался на месте ДТП ещё до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские производят тщательный осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшего водителя.
Точные обстоятельства и причины, по которым водитель «Джили» не справился с управлением и допустил выезд на металлическое ограждение, в настоящий момент устанавливаются. По результатам проводимой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Проверка продолжается.