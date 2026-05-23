В Калининграде водитель «Лады» не уступил дорогу «Фольксвагену», 15-летний пассажир пострадал

В Калининграде на улице Киевская, вблизи дома номер 67, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Водитель легкового автомобиля «Лада» грубо нарушил правила дорожного движения. При выезде со второстепенной дороги на главную он не предоставил преимущество в движении транспортному средству, которое уже двигалось по основной магистрали.

Анастасия Макарова

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, в результате этого, водитель «Лады» допустил столкновение с автомобилем марки «Фольксваген». Удар пришёлся в боковую часть немецкой иномарки. Оба водителя серьёзных травм не получили, однако в салоне «Фольксвагена» помимо водителя находился несовершеннолетний пассажир, которому потребовалась экстренная медицинская помощь.

В результате дорожно-транспортного происшествия пятнадцатилетний пассажир автомобиля «Фольксваген» получил различные телесные повреждения. Характер и степень тяжести полученных им травм не уточняются. Бригада скорой помощи оказала подростку первую необходимую помощь и приняла решение о его транспортировке в ближайшее медицинское учреждение для проведения детального обследования и назначения соответствующего лечения.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все детальные обстоятельства произошедшего. По результатам проводимой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

