В Калининграде водитель «Лады» не уступил дорогу «Фольксвагену», 15-летний пассажир пострадал

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, в результате этого, водитель «Лады» допустил столкновение с автомобилем марки «Фольксваген». Удар пришёлся в боковую часть немецкой иномарки. Оба водителя серьёзных травм не получили, однако в салоне «Фольксвагена» помимо водителя находился несовершеннолетний пассажир, которому потребовалась экстренная медицинская помощь.
В результате дорожно-транспортного происшествия пятнадцатилетний пассажир автомобиля «Фольксваген» получил различные телесные повреждения. Характер и степень тяжести полученных им травм не уточняются. Бригада скорой помощи оказала подростку первую необходимую помощь и приняла решение о его транспортировке в ближайшее медицинское учреждение для проведения детального обследования и назначения соответствующего лечения.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все детальные обстоятельства произошедшего. По результатам проводимой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.