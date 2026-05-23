В Ростове мужчина угнал карету скорой помощи, чтобы добраться до Волгограда

В Ростове-на-Дону мужчина перепутал автомобиль скорой помощи с каршерингом. В полицию поступило заявление от представителей медицинского учреждения об исчезновении служебного автомобиля. Оперативники уголовного розыска незамедлительно приступили к поискам и в кратчайшие сроки смогли установить личность подозреваемого, а также примерный маршрут его передвижения. Выяснилось, что злоумышленник не планировал перепродавать машину или сдавать её на запчасти, а преследовал иную, весьма прозаичную цель.

Ростовчанин угнал карету скорой помощи, чтобы съездить в Волгоград, и попал под следствие

Как сообщает телеграм-канал «112», задержанным оказался 32-летний местный житель, который, как выяснилось в ходе допроса, уже имел определённые проблемы с законом. Мужчина поведал стражам порядка историю своего путешествия. Проходя по одной из улиц Ростова, он заметил припаркованный автомобиль скорой помощи, двери которого были не заперты. Недолго думая, гражданин решил воспользоваться подвернувшейся возможностью и прокатиться с ветерком.

Маршрут спонтанного вояжа оказался неблизким. Угонщик пересёк административные границы и доехал до соседнего города Волгограда, где, судя по его путанным показаниям, у него имелись какие-то личные дела. Достигнув пункта назначения, мужчина просто бросил угнанную спецмашину на одной из улиц города и отправился по своим делам. Далёко уйти, однако, не получилось. Оперативники задержали горе-путешественника по горячим следам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль скорой помощи был успешно найден и возвращен медицинскому учреждению.