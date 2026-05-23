В Кызыле водитель автобуса получил 10 суток ареста за побег с места ДТП

В столице Республики Тыва, городе Кызыле, завершилось судебное разбирательство по делу водителя рейсового автобуса, который грубо нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от ответственности. Инцидент произошёл на улице Кочетова. 58-летний мужчина, управлявший пассажирским автобусом марки «ПАЗ», следовавшим по установленному городскому маршруту, внезапно столкнулся с отказом тормозной системы.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва, в результате отказа тормозов водитель не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Неуправляемая машина совершила наезд на дорожное металлическое барьерное ограждение, повредив его. Несмотря на отсутствие пострадавших среди пассажиров, водитель, вместо того чтобы вызвать сотрудников Госавтоинспекции и оформить ДТП в установленном порядке, принял решение скрыться. Он высадил всех пассажиров и покинул место происшествия.

Скрывшийся водитель был задержан в тот же день. При общении с полицейскими у мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения, однако от законного требования пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения он категорически отказался. За это на него был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, а сам повреждённый автобус был помещён на специализированную стоянку.

Материалы дела об оставлении места дорожно-транспортного происшествия были переданы на рассмотрение в суд. Изучив все обстоятельства случившегося, судья признал водителя автобуса виновным в совершении грубого административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.