Мотоциклист погиб под Гатчиной, вылетев в припаркованную машину после удара иномарки

В Волосовском районе Ленинградской области произошло ДТП, унесшее жизнь 33-летнего мотоциклиста. Трагедия случилась на 26-м километре автомобильной дороги «Гатчина — Ополье» вне населённого пункта..65-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем марки «Фольксваген Гольф», двигалась со стороны Волосово в направлении деревни Арбонье.

В Ленинградской области пенсионерка при повороте налево не пропустила мотоцикл «Ямаха», байкер погиб на месте

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приблизившись к месту, где должен был быть осуществлён левый поворот, водительница иномарки приняла решение выполнить данный манёвр в месте, где это категорически запрещено Правилами дорожного движения. Более того, приступая к повороту налево, пенсионерка не убедилась в безопасности своего манёвра и не предоставила преимущество в движении мотоциклу «Ямаха», которое двигалось во встречном направлении прямо и имело абсолютное право первоочерёдного проезда.

Произошло неизбежное столкновение. От удара 33-летний мужчина, управлявший мотоциклом, вылетел из мотоцикла. Его отбросило прямо в припаркованный на обочине автомобиль марки «Лада Ларгус». Полученные байкером телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящий момент по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции Волосовского района проводится всесторонняя проверка. Правоохранителям предстоит детально установить все обстоятельства и причины случившегося. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.