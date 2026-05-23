16-летний тверичанин попался на скутере без прав, отца оштрафовали, скутер изъяли

Сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по городу Твери, неся службу на улице Ломоносова, в районе дома номер 88/43 остановили для проверки скутер. За рулём транспортного средства оказался 16-летний юноша, который, как выяснилось в ходе разбирательства, не имел и не мог иметь водительского удостоверения в силу своего возраста. Подросток передвигался по дорогам общего пользования, грубо нарушая закон.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по городу Твери, в отношении несовершеннолетнего водителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за управление транспортным средством без соответствующего права. Штраф за данное правонарушение варьируется от пяти до пятнадцати тысяч рублей и будет оплачен его законными представителями. Сам же юный нарушитель вместе с отцом был доставлен в Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери для дальнейшего разбирательства и проведения всесторонней проверки.

Ответственность за случившееся понесёт не только сам подросток, но и его отец, который допустил передачу управления скутером лицу, заведомо не имеющему на это права. В отношении родителя был составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, что влечёт за собой наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Помимо административных штрафов, материалы дела направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении законных представителей к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию сына. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о постановке самого подростка на профилактический учёт в органах полиции. Транспортное средство — скутер — было изъято и помещено на специализированную охраняемую стоянку.