15-летний водитель квадроцикла сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

Пятнадцатилетний подросток, управляя квадроциклом «CFMOTO», совершил наезд на одиннадцатилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил травмы и был экстренно доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ближайшее лечебное учреждение для оказания всей необходимой помощи и проведения детального обследования.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что юный водитель квадроцикла не мог иметь водительского удостоверения в силу своего возраста.

Поэтому ответственность за случившееся был вынужден понести его отец, являющийся владельцем данного транспортного средства. В отношении мужчины было составлено сразу два административных протокола: за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, а также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и точные причины случившегося. Полицейские напоминают родителям о необходимости строгого контроля за досугом своих детей и категорической недопустимости предоставления им доступа к управлению транспортными средствами до достижения детьми совершеннолетия и получения водительского удостоверения соответствующей категории.