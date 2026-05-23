15-летний водитель квадроцикла сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что юный водитель квадроцикла не мог иметь водительского удостоверения в силу своего возраста.
Поэтому ответственность за случившееся был вынужден понести его отец, являющийся владельцем данного транспортного средства. В отношении мужчины было составлено сразу два административных протокола: за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, а также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и точные причины случившегося. Полицейские напоминают родителям о необходимости строгого контроля за досугом своих детей и категорической недопустимости предоставления им доступа к управлению транспортными средствами до достижения детьми совершеннолетия и получения водительского удостоверения соответствующей категории.